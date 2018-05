Niall Horan, le foto del concerto di Milano del 7 maggio 2018

Niall Horan si è esibito lunedì 7 maggio 2018 al Mediolanum Forum di Assago. Di seguito le foto del concerto.

Dopo il primo concerto in Italia da solista per il cantante irlandese ex-One Direction, che si è tenuto ieri sera all’Unipol Arena di Bologna, Niall Horan è a Milano per proporre il materiale solista inciso dopo che, nel 2016, ha intrapreso questa sua nuova carriera come già fatto dal suo collega Harry Styles.

Horan ha pubblicato il suo lavoro di debutto “Flicker” lo scorso anno, lanciato dai singoli “This Town” e “On The Loose”. Il disco è stato una parte importante della setlist, essendo stato proposto per intero insieme a cover di Bruce Springsteen, Camila Cabello e le canzoni “Fool’s Gold” e “Drag Me Down” degli One Direction.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Niall Horan, le foto del concerto di Milano

