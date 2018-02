Nic Cester, le foto del concerto di Roma del 15 febbraio 2018

Nic Cester si è esibito giovedì 15 febbraio 2018 al Monk di Roma. Di seguito le foto del concerto.

L’ex frontman dei Jet fa partire dall’Italia il tour di supporto al suo disco solista “Sugar Rush”, inciso con la collaborazione di Tommaso Colliva e i Calibro 35 come backing band. L’album, pubblicato lo scorso autunno, è stato definito come un vero e proprio secondo esordio, dopo aver militato nei Jet lo scorso decennio e dopo un silenzio discografico durato poco meno di dieci anni.

La stesura dei pezzi del nuovo disco è iniziata nel 2014, anno nel quale Nic Cester si è trasferito in Italia, dopo due anni contribuisce alla nascita dei The Milano Elettrica, la sua band live nella quale militano musicisti come Adriano Viterbini dei Bud Spencer Blues Explosion e Sergio Carnevale dei Bluvertigo. Dopo il debutto in Australia nella primavera del 2017 e alcuni show in Italia di supporto ai Kasabian, Nic Cester sarà protagonista di una serie di quattro concerti in Germania.

Foto a cura di Fabrizio Di Bitonto

Nic Cester, le foto del concerto di Roma

