Niccolò Fabi, le foto del concerto a Milano del 6 luglio 2017

Niccolò Fabi si è esibito giovedì 6 luglio 2017 al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) all’interno del suo tour estivo. Il musicista capitolino festeggia in giro per l’Italia il ventennale del suo debutto discografico: risale infatti al 1997 “Capelli”, il brano con il quale si è fatto conoscere a Sanremo all’interno delle Nuove Proposte, e lo stesso anno arrivò nei negozi anche “Il Giardiniere”, il suo album di debutto prodotto da Riccardo Sinigallia.

L’artista romano è reduce da un 2016 straordinario, nel quale ha pubblicato il suo nuovo lavoro “Una Somma Di Piccole Cose”, album premiato con la Targa Tenco nella categoria “Album Dell’anno”. Il 2017, che lo ha visto coinvolto in una campagna nazionale per la sensibilizzazione all’autismo, sarà anche l’anno dell’uscita de “Il Giardiniere 2017”, una nuova versione del brano che lo ha reso famoso e che lancia la raccolta “Diventi Inventi 1997-2017”, in uscita ad ottobre.

Il nuovo tour proseguirà con una serie di concerti che si terranno per tutto il periodo estivo; inoltre Niccolò Fabi sarà protagonista di un concerto al Palalottomatica di Roma il 26 novembre prossimo, per quella che è al momento l’unica data autunnale confermata nei palasport.

Fotografie a cura di Martina Dalla Mora

