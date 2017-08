Gemitaiz, Madman, Nitro, le foto del concerto a Gallipoli del 17 luglio 2017

La serata ha permesso ai tanti presenti di assistere alle performance di sei tra i nomi più caldi della scena rap nazionale . Gemitaiz e Madman al momento sono al lavoro sui propri album solisti, così come Nitro. Izi e Lazza hanno da poco pubblicato i loro progetti “ Pizzicato ” (leggi qui l’intervista) e “ Zzala “. Priestess invece è salita alla ribalta grazie ai video dei singoli “ Maria Antonietta ” e “ Amica Pusher “, capaci di totalizzare circa due milioni di visualizzazioni su YouTube.

