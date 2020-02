Noa, le foto del concerto di Treviso del 18 febbraio 2020

Noa si è esibita al Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso il 18 febbraio 2020. L’artista israeliana ha eseguito per intero “Letters To Bach”, durante quella che è stata la prima di cinque date italiane che la vedranno impegnata il prossimo 19 febbraio a Porto San Giorgio (FM), il 21 a Lamezia Terme (CZ), il 23 a Messina, e infine, il 25 febbraio, a Roma.

“Letters to Bach” è appunto il titolo dell’ultimo lavoro di Noa, uscito il 15 marzo 2019, realizzato insieme a Gil Dor e prodotto da Quincy Jones, e interamente dedicato, come suggerisce il titolo stesso, a Johann Sebastian Bach. Come dichiarato dalla cantante, “Bach è come l’Everest per gli scalatori, ma scalare una montagna significa prima di tutto scalare se stessi e confrontarsi con i nostri limiti. Il progetto è un omaggio al grande compositore, ho ascoltato molto i suoi pezzi e alla fine ho scelto quelli che ho ritenuto più importanti. Vuole essere principalmente un omaggio a Bach da condividere con il pubblico“.

