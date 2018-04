Noel Gallagher’s High Flying Birds, le foto del concerto di Milano dell’11 aprile 2018

Noel Gallagher’s High Flying Birds si sono esibiti mercoledì 11 aprile 2018 al Fabrique di Milano. Di seguito le foto del concerto.

L’ex Oasis è protagonista a Milano del primo dei cinque concerti che lo vedrà esibirsi in Italia in questa prima metà del 2018. Il musicista britannico, ormai lanciato con il suo progetto High Flying Birds, è attualmente in tour per promuovere il suo ultimo disco “Who Built the Moon?” pubblicato alla fine del 2017.

Nella scaletta, oltre ai pezzi dell’ultima fatica discografica, trovano molto spazio anche i pezzi incisi con la band che lo ha reso famoso a livello mondiale, tra i quali spiccano le hit “Wonderwall” e “Don’t look back in anger”, alle quali si aggiunge una cover dei Beatles, “All you need is love”, che ha chiuso il concerto.

I Noel Gallagher’s High Flying Birds torneranno in Italia a giugno per quattro show a Taormina, Napoli, Roma e Milano.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Noel Gallagher’s High Flying Birds, le foto del concerto di Milano

Comments

comments