Norah Jones, le foto del concerto di Torino del 9 aprile 2018

Norah Jones si è esibita lunedì 9 aprile 2018 al Teatro Colosseo di Torino. Di seguito foto del concerto.

Seconda e ultima tappa italiana del tour europeo che sta vedendo protagonista la pianista newyorkese in questo inizio di primavera. Il concerto di Torino chiude anche una prima parte del tour nel quale la musicista si è esibita con la collaborazione di Brian Blade alla batteria e Chris Thomas al basso.

Norah Jones sta continuando con questo tour la promozione di “Day Breaks”, ultimo studio album uscito nel 2016 e tra i dischi più celebrati di quella annata, lavoro che ha trovato ampio spazio in una scaletta nella quale sono presenti anche cover di Neil Young e Tom Petty And The Heartbreakers.

Foto a cura di Omar Lanzetti

Norah Jones, le foto del concerto di Torino

