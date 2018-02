Nothing But Thieves, le foto del concerto di Bologna del 4 febbraio 2018

I Nothing But Thieves sono ormai un habituée anche della scena live nazionale, con ben quattro show nell’arco di un anno tra l’I-Days della scorsa estate e tre show da headliner a Milano, Roma e Bologna tra dicembre e febbraio.

Con soli due dischi all’attivo, e una carriera iniziata nel 2012, la rock band britannica è riuscita a ritagliarsi meritati spazi nella scena musicale internazionale grazie all’omonimo debutto e “Broken Machine”, uscito lo scorso settembre per Sony Music. L’album, oltre ad aver riscosso buoni successi di critica, è riuscito a toccare la top ten delle classifiche di vendita in Regno Unito, Nuova Zelanda e Paesi Bassi.

I Nothing But Thieves si sono esibiti domenica 4 febbraio 2018 al Zona Roveri di Bologna . Di seguito le foto del concerto.

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.