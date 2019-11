Of Monsters and Men, le foto e la scaletta del concerto di Milano del 19 novembre 2019

C’è stato un periodo in cui gli Of Monsters and Men erano ovunque. Radio, emittenti musicali, insomma, alzi la mano chi non ha mai sentito “Little Talks” e non si è mai lasciato trascinare dal ritmo travolgente e dai cori di un pezzo folk ma dannatamente pop allo stesso tempo. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti per la band di Reykjavík, ma ciò non ha impedito di registrare il sold-out per l’unica data italiana dei Nostri, che sono passati al Fabrique di Milano lo scorso 19 novembre.

I carismatici Nanna Bryndís Hilmarsdóttir e Ragnar “Raggi” Þórhallsson (vocalist e chitarristi della formazione nata nel 2010), hanno guidato il resto dei musicisti sul palco e tutti i presenti in un viaggio a ritroso nel tempo attraverso la carriera del combo islandese, partendo dall’ultimo arrivato in casa Of Monsters and Men, “Fever Dream“, pubblicato il 26 luglio 2019, passando per “Beneath the Skin” e dedicandosi in particolar modo a “My Head Is an Animal“, album di esordio e miniera di singoli quali la già citata “Little Talks”, “King and Lionheart” e “Dirty Paws”.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Scaletta concerto Of Monsters and Men

Alligator

Empire

King and Lionheart

Mountain Sound

Sleepwalker

Róróró

Human

Wild Roses

Stuck in Gravity

I of the Storm

Wars

Crystals

Lakehouse

Little Talks

Six Weeks

Encore:

Waiting for the Snow

Dirty Paws

Yellow Light

Comments

comments