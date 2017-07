Offspring, le foto del concerto a Barolo (CN) del 27 luglio 2017

Gli Offspring si sono esibiti giovedì 27 luglio a Barolo (CN) all’interno della rassegna Collisioni. Di seguito le foto del concerto.

La band californiana è l’evento conclusivo dell’edizione 2017 di quello che si definisce “Il Festival Agrirock”: una rassegna di cinque giorni che ha ospitato nel piccolo centro cuneese importanti concerti e personalità di spicco. Tra il 14 e il 18 luglio hanno calcato il palco di Collisioni Festival nomi del calibro di Silvestri/Consoli/Gazzè, Michele Bravi, Red Canzian, Paola Turci, Raphael Gualazzi, Enrico Ruggeri, Placebo, Robbie Williams e Renato Zero.

Il concerto piemontese degli Offspring è invece il primo della leg europea del loro “World Tour 2017”, che nella prima parte dell’anno ha calcato Stati Uniti e Asia. Senza un disco da promuovere (il decimo disco dovrebbe uscire nel corso dell’anno), la band è in tour anche per festeggiare il ventesimo anniversario “Ixnay on the Hombre”, suonato per intero in una data al canadese Amnesia RockFest.

Il tour, che continuerà fino alla fine di agosto, presenterà altri due show in Italia (Roma 3 agosto e Lignano Sabbiadoro 4 agosto) e saranno concentrate principalmente nei festival come lo sloveno Punk Rock Holiday e l’austriaco Frequency. Le date europee saranno le prime dal 1985, anno del suo ingresso nella band, senza Noodles alla chitarra.

Fotografie a cura di Omar Lanzetti



