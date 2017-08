Offspring, le foto del concerto a Lignano Sabbiadoro (UD) del 4 agosto 2017

Gli Offspring si sono esibiti a Lignano Sabbiadoro (UD) il 4 agosto, nella terza e ultima data italiana del loro tour europeo. Di seguito le foto del concerto.

La band di Dexter Holland è nel Vecchio Continente dalla fine di luglio per un tour in vista dell’uscita del nuovo disco, programmata per il 2017. I californiani, per la prima volta orfani del chitarrista Noodles, hanno proposto una scaletta best of nella quale non sono stati presentati brani inediti. Trovano spazio in scaletta principalmente i brani di “Americana” e “Smash”, i due successi commerciali più importanti degli Offspring dai quali vengono presi tracce come “Pretty Fly (For a White Guy)”, “The Kids Aren’t Alright”, “Self Esteem” e “Come Out And Play”, e canzoni come “I Want You Bad” e “All I Want”. Molto probabilmente provata dal caldo, la band si è presentata stanca e la voce di Holland è stata vittima di alcuni cali durante lo show.

In apertura ci sono stati i concerti di Millencolin e Rumatera. Gli svedesi sono in tour per promuovere il loro ultimo album “True Brew” uscito nel 2015 per Epitaph, brani che trovano spazio in una scaletta dove a far la parte del leone è il loro successo “Pennybridge Pioneers”. La punk rock band veneta, che ha inserito questo concerto all’interno del loro vasto tour estivo, ha ricoperto con grandissimo successo il ruolo di band di apertura, con i brani in dialetto veneto e le frequenti interazioni con il pubblico.

