Offspring, le foto del concerto di Roma del 2 agosto 2017

Gli Offspring si sono esibiti mercoledì 2 agosto 2017 all’interno della rassegna Rock In Roma presso l’Ippodromo Delle Capannelle. Di seguito le foto del concerto.

Come per il concerto al Collisioni della scorsa settimana, la band californiana ha il compito di chiudere la rassegna capitolina, diventata negli anni un punto di riferimento del panorama concertistico estivo nazionale. Il Rock In Roma, nel suo calendario sviluppato nell’arco di un mese e mezzo (e che ha visto anche altre location della Capitale coinvolte), ha ospitato nomi del calibro di Mannarino, J Ax e Fedez, Lauryn Hill, Red Hot Chili Peppers, Kasabian, Phoenix e Marilyn Manson.

Gli Offspring tornano in Italia dopo il debutto europeo del World Tour della scorsa settimana per la seconda delle tre date in programma quest’estate; l’ultima si terrà venerdì 4 agosto presso lo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (UD). Il nuovo World Tour degli Offspring, iniziato in Asia e Nord America, è stato organizzato per scaldare i motori della band in vista dell’uscita del nuovo album, programmata nel corso degli ultimi mesi del 2017. Le date europee saranno le prime dal 1985 senza Noodles alla chitarra.

Il concerto romano è stato aperto da Pennywise e Millencolin; gli svedesi saranno la band di apertura anche per il concerto di Lignano Sabbiadoro.

Fotografie a cura di Salvatore Marando

Comments

comments