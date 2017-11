Paola Turci, le foto del concerto a Bologna del 19 novembre 2017

Ieri sera Paola Turci si è esibita al Teatro Celebrazioni di Bologna. Di seguito, le foto del concerto del 19 novembre 2017.

L’ultimo album di Paola Turci, Il secondo cuore, è uscito ad aprile. “Un disco consapevole, ma anche un disco che mette a duro confronto le due Turci che si riflettono ad uno stesso specchio. “Fatti bella per te”, portata in gara all’ultimo Festival di Sanremo, è stata il motore propulsore di un disco che ha il sapore di vittoria, di rinascita ma anche di orgogliosa consapevolezza per il suo passato artistico“. (La recensione completa è disponibile qui).

In settimana Paola Turci ha iniziato l’avventura ad Amici di Maria De Filippi. La cantautrice romana è uno dei nuovi professori di canto del talent di Canale5.

Fotografie a cura di Roberta Tagliaferri.

