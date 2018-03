Parov Stelar, le foto del concerto di Milano dell’8 marzo 2018

Parov Stelar si è esibito giovedì 8 marzo 2018 all’Alcatraz di Milano. Di seguito le foto del concerto.

Il musicista di origine austriaca, monicker dietro al quale c’è Marcus Fuereder, è l’artista più celebrato della musica austriaca contemporanea, capace di radunare ampie folle in veste solista e con la sua omonima band. Con il suo electro swing, la cui canzone “All Night” è stata colonna sonora di uno spot di un noto operatore di telefonia mobile, riesce a radunare ai suoi show un numeroso pubblico, come ad esempio il concerto sold out alla Stadthalle di Vienna che ha inaugurato il suo attuale tour.

Parov Stelar ha pubblicato il 21 aprile 2017 “The Burning Spider”, il suo tredicesimo lavoro in studio lanciato da singoli come ad esempio la title track.

Uno degli artisti più affermati dell’eletro swing europeo, negli anni ha venduto più di 500mila copie con i suoi dischi e collaborato con nomi come Tony Bennett, Lady Gaga, Lana del Rey e Bryan Ferry.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Parov Stelar, le foto del concerto di Milano

