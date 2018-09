Passenger si è esibito martedì 18 settembre 2018 all’Alcatraz di Milano. Di seguito le foto del concerto.

Raggiunto il successo internazionale nel 2013 con “Let her go”, il cantante britannico non è mai stato fermo dal punto di vista artistico, pubblicando ben cinque album negli ultimi cinque anni. L’ultimo lavoro, “Runaway”, è uscito lo scorso 31 agosto per Black Crow Records.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Passenger, le foto del concerto di Milano

Comments

comments