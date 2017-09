Paul Weller, le foto del concerto a Bologna del 10 settembre 2017

Ieri sera il tour di Paul Weller è sbarcato all’Estragon di Bologna. Non si tratta dell’unica data italiana per lo storico leader di Jam e Style Council che suonerà questa sera al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino) e domani all’Alcatraz di Milano. Di seguito, le foto del concerto del 10 settembre 2017.

L’ultimo disco di Weller è stato pubblicato nel 2017 e si intitola “A Kind Revolution“. “La rivoluzione prospettata dal titolo del disco di ritorno di Paul Weller non è lo stravolgimento della musica. Anzi, per i fan della star britannica si è di fronte ad una vera e propria comfort zone. Il punto è che è così confezionata in maniera eccellente e con una qualità clamorosa che parlare di capolavoro è tutto fuorché riduttivo“. (La recensione completa è disponibile qui).

Fotografie a cura di Roberta Tagliaferri.

