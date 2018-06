I Pearl Jam si sono esibiti venerdì 22 giugno 2018 sul palco dell’I-Days, festival in svolgimento fino a domenica 24 presso l’ex Area Expo di Rho (MI). Di seguito la scaletta e le foto del concerto.

In seguito all’annuncio della cancellazione dello show londinese dello scorso 19 giugno a causa di gravi problemi alla voce di Eddie Vedder, la trepidazione per i concerti italiani della band di Seattle era alle stelle. Ad oggi comunque, tutte le date italiane (oltre alla partecipazione alla kermesse lombarda i Nostri si esibiranno anche a Padova domenica 24 e a Roma martedì 26) rimangono confermate.

I Pearl Jam (se escludiamo le tappe di Vedder solista durante l’estate 2017), non toccano l’Italia dal 2014, anno in cui si sono esibiti a Milano e a Trieste. I tre live della band sono quindi un’occasione per i fan digiuni da tempo per ascoltare dal vivo i maggiori successi della formazione, oltre a qualche chicca che da sempre contraddistingue le setlist dello storico gruppo.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Pearl Jam, la scaletta del concerto

Release

Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town

Do the Evolution

Given to Fly

Wishlist

Even Flow

Corduroy

Immortality

Eruption (Van Halen cover)

You Are

Daughter

Mankind

I Got Id

Porch

Footsteps

Black

Alive

Rockin’ in the Free World (Neil Young cover)

Yellow Ledbetter

Pearl Jam, le foto del concerto di Milano

