Pennywise, le foto del concerto di Milano del 4 luglio 2018

I Pennywise si sono esibiti mercoledì 4 luglio 2018 al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). Di seguito le foto del concerto.

La band capitanata da Jim Lindberg è in Italia per due concerti per promuovere l’ultimo lavoro “Never gonna die”, il dodicesimo disco della loro carriera che arriva a quattro anni dal precedente capitolo “Yesterdays”.

Per la promozione nel nostro Paese gli statunitensi si “staccano” dal format del tour europeo e diventano headliner di quello che si può considerare un vero e proprio festival hardcore-punk: assieme a loro, sul palco si sono esibiti artisti del calibro di Sick Of It All, A Wilhelm Scream, Iron Reagan e Raw Power.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Pennywise, le foto del concerto di Milano

