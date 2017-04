Peter Hook, le foto del concerto a Bologna del 9 aprile 2017

Peter Hook, storico bassista di Joy Division e New Order, il 9 aprile 2017 ha suonato a Bologna: le foto del concerto all’Estragon. Insieme ai suoi The Light il musicista era già passato dal capoluogo quattro anni fa, in occasione del capodanno; con la sua attuale formazione, fondata nel 2010, Hook esegue i successi di entrambe le sue band.

Nonostante i contenziosi legali con gli ex colleghi, Peter Hook rimane tutt’ora orgoglioso di quei brani storici, tanto da costruire uno show diviso in due parti per omaggiare la musica di entrambe le formazioni. Come Peter Hook And The Light sono stati pubblicati tre album, tutti dal vivo, e un EP.

Fotografie a cura di Robin T Photography (Roberta Tagliaferri).

