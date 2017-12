PFM, le foto del concerto di Padova del 1 dicembre 2017

La PFM si è esibita venerdì primo dicembre 2017 al Gran Teatro Geox di Padova. Di seguito le foto del concerto.

Patrick Djivas, Franz Di Cioccio, Lucio Fabbri: la Premiata Forneria Marconi, tornano con un doppio album di inediti dopo più di dieci anni di attesa. Emotional Tattoos, il nome del nuovo lavoro in studio, è anche il titolo del tour partito il 14 novembre 2017 e che porterà la band non solo nelle principali città italiane ma anche in giro per il mondo. Oltre che in Italia, infatti, la band si esibirà in Europa, Giappone, Brasile e Stati Uniti.

Il tour proseguirà con altri tre concerti in Italia a Varese, Bari e Castrovillari per poi spostarsi, a gennaio, in Giappone.

Premiata Forneria Marconi, le foto del concerto di Padova

Foto di Ilaria Boraso

