Portugal. The Man, le foto del concerto di Milano del 3 luglio 2018

I Portugal. The Man si sono esibiti martedì 3 luglio 2018 al Fabrique di Milano. Di seguito le foto del concerto.

La band originaria dell’Alaska, capitanata da Josh Gourley e Zach Carothers, sta vivendo un vero e proprio momento di gloria in seguito alla vittoria agli scorsi Grammy Awards del premio nella categoria “Pop duo/group performance”, oltre ad aver pubblicato nel 2017 il fortunato album “Woodstock”. Il tour europeo dei Portugal. The Man è partito lo scorso giugno, toccando, tra le altre, città come Varsavia, San Gallo (Svizzera), Ewjik (Olanda), Argeles (Francia), Stoccolma, Lisbona, Barcellona, Mosca, Parigi e infine Londra il prossimo 24 luglio per la tappa conclusiva della tranche nel Vecchio Continente.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Portugal. The Man, le foto del concerto di Milano

