Primal Scream, le foto del concerto a Sestri Levante del 14 luglio 2017

Ieri sera il tour dei Primal Scream ha fatto tappa al Mojotic Festival di Sestri Levante. Il gruppo scozzese questa sera sarà in concerto a Cesena, mentre il 16 sarà in scena a Roma. Di seguito, le foto del concerto di venerdì 14 luglio 2017.

L’ultimo album della band risale a marzo del 2016. “Chaosmosis presenta molti passaggi che fanno emergere il gusto e la capacità sopra la media del gruppo di infilare il motivo o la melodia capace di entrare in testa sin dal primo ascolto, oltre ad azzeccare quei pochi brani che potrebbero giustificare l’acquisto. Uno tra tutti “Where The Light Gets In”, scritto con Sky Ferreira e non a caso scelto come singolo di lancio di questa fatica”. (La recensione completa del disco è disponibile qui).

Fotografie a cura di Sebastiano Tomà

