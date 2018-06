Queen + Adam Lambert, le foto del concerto di Milano del 25 giugno 2018

Queen + Adam Lambert si sono esibiti lunedì 25 giugno 2018 al Forum di Assago (MI). Di seguito le foto del concerto.

A pochi mesi dalla data di Bologna dello scorso autunno, la leggendaria rock band inglese torna nel nostro paese per festeggiare il quarantesimo anniversario di “News Of The World”, uno dei loro album più celebrati grazie anche alla presenza di inni come “We will rock you” e “We are the champions”. Come avviene dal 2011, Roger Taylor e Brian May si fanno accompagnare sul palco dal cantante Adam Lambert, cantante statunitense emerso grazie al talent show American Idol e che ha preso lo scettro che fu di Freddie Mercury da Paul Rodgers, l’ex Free che fu il frontman dei Queen nel decennio scorso.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

Queen + Adam Lambert, le foto del concerto di Milano

Comments

comments