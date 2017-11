Queens Of The Stone Age, il report e le foto del concerto di Bologna del 4 novembre 2017

I Queens Of The Stone Age si sono esibiti sabato 4 novembre 2017 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) nell’unica data italiana del loro tour europeo. Di seguito foto e report del concerto.

Parte dall’Italia il tour europeo di supporto a “Villains”, il nuovo album uscito per Matador Records lo scorso 25 agosto. La serie di show, anticipata da una manciata di date negli Stati Uniti (tra le quali spicca quella del Madison Square Garden), terrà impegnato il gruppo per tre settimane, toccando nazioni come Germania, Austria, Svizzera, Francia, Paesi Bassi, Danimarca, Belgio, Irlanda e Regno Unito, con ben due concerti londinesi alla Wembley Arena e alla o2 Arena.

Queens Of The Stone Age, il report del concerto

Daniele Corradi – Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Queens Of The Stone Age, le foto del concerto

