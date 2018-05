Red Canzian, le foto del concerto di Padova del 4 maggio 2018

Red Canzian si è esibito venerdì 4 maggio 2018 al Gran Teatro Geox di Padova. Di seguito le foto del concerto.

Inizia in Veneto il tour primaverile dell’ex musicista dei Pooh, che torna alla carriera solista dopo lo scioglimento della storica band nazionale: prima di “Testimone del tempo”, suo ultimo studio album nei negozi da febbraio 2018, il musicista trevigiano aveva già pubblicato “Io e Red” nel 1986 e “L’istinto e le stelle” nel 2014, al quale si aggiungono progetti estemporanei come gli inni del Treviso Calcio e la Benetton Rugby.

Red Canzian è accompagnato sul palco dai figli Chiara, ai cori, e Phil, alla batteria (già in tour con i Pooh prima della reunion con Fogli e D’Orazio). Il tour arriva a poche settimane da un’operazione di asportazione di un nodulo sospetto al polmone sinistro che, in un primo momento, aveva fatto sospettare ad uno slittamento del tour. Fortunatamente, come confermato dallo stesso artista in un’intervista televisiva, l’operazione è andata a buon fine e non ha portato a ricadute importanti sul suo stato di salute.

Foto a cura di Pietro Rizzato

Red Canzian, le foto del concerto di Padova

