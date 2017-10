Rhapsody Of Fire, le foto del concerto di Bologna del 25 ottobre 2017

I Rhapsody Of Fire si sono esibiti al Zona Roveri di Bologna mercoledì 25 ottobre 2017. Di seguito le foto del concerto.

La metal band italiana, nata a Trieste nel 1993, ha subito nel corso degli anni diversi cambi di nome: conosciuti inizialmente come Thundercross, il gruppo cambierà nome pochi anni dopo in Rhapsody per poi diventare nel 2006 Rhapsody Of Fire. Nel corso di quasi 25 anni di carriera il gruppo ha pubblicato dieci studio album, che hanno venduto complessivamente un milione di copie e che li hanno resi uno dei gruppi metal italiani più affermati all’estero.

Nella sua storia il gruppo ha vissuto numerosi cambi di lineup, con il solo tastierista Alessandro Staropoli membro stabile di tutte le formazioni. Nel corso degli anni hanno ricoperto un ruolo fondamentale nella storia del gruppo il cantante Fabio Lione, il chitarrista Luca Turilli e il batterista Alex Holzwarth: con questi quattro componenti, i Rhapsody sono stati protagonisti di una delle fasi di maggior successo della loro storia. Dallo scorso anno il cantante della band è Giacomo Voli, noto per essere arrivato al secondo posto all’edizione 2014 di The Voice Of Italy.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

