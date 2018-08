Rhye, le foto del concerto di Sesto Al Reghena (PN) del 7 agosto 2018

Il collettivo Rhye si è esibito martedì 7 agosto 2018 all’interno del Sexto NPlugged di Sesto Al Reghena (PN). Le foto del concerto.

Si chiude con l’unica data italiana del collettivo canadese capitanato da Mike Milosh l’edizione 2018 di Sexto NPlugged, la rassegna che si tiene nella centrale Piazza Castello di Sesto Al Reghena e che, nelle altre serate, ha ospitato artisti come Interpol, Mogwai e Pantha Du Prince, con i newyorkesi che come i Rhye sono stati inseriti in cartellone in esclusiva nazionale.

Ad aprire il concerto dei Rhye il canadese Brad Weber e il progetto Pick A Piper.

Rhye, le foto del concerto di Sesto Al Reghena (PN)

