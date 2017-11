Riki, il report del concerto a Milano del 15 novembre 2017

Riki è il fenomeno teen dell’anno. Da quando ha trionfato nella categoria canto dell’ultima edizione di Amici, il cammino del giovane cantante milanese è stato molto prolifico: nonostante la sua carriera sia iniziata ufficialmente lo scorso anno, Riki ha già all’attivo due dischi di platino e un disco d’oro guadagnato col suo ultimo album “Mania”, pubblicato per Sony Music appena un mese fa.

Molte sono le fan giovanissime appostate fuori l’Alcatraz di Milano in attesa che si aprano i cancelli. L’età media, come previsto, è molto bassa e fasce e t-shirt del proprio beniamino tappezzano la fila immensa. La serata inizia puntualissima alle 21. Non appena si spengono le luci di servizio si alza un boato tra le ragazze del pubblico, che fa vibrare ogni superficie solida dell’Alcatraz. Sul palco salgono due musicisti e un corpo di ballo composto da 4 ragazze che agitano nell’aria altrettanti bastoni luminosi. L’intro di “Mania” apre il concerto. L’atmosfera è densa di emozione per le giovani fan del cantante, che fa il suo ingresso in scena sulle note di “Frena”.

“Sono orgoglioso del nostro rapporto” dice il cantante dopo aver salutato il pubblico della sua città, “speravo tanto di poter suonare qui un giorno e se oggi posso farlo è solo grazie a voi”. L’emozione sembra autentica: “Questo è il primo spettacolo e ovviamente qualcosina andrà sistemata in vista del mega show di aprile al Forum” confessa Riki, parlando del suo prossimo live milanese previsto nel 2018. Eh già, l’anno prossimo il giovane artista sarà in tour in tutta Italia (stavolta le date toccano solo Milano e Roma) e ad aprile approderà al Mediolanum Forum di Assago, uno dei templi della musica dal vivo a Milano.

“Se Parlassero di Noi” è la canzone che segue in scaletta. La performance del primo singolo di “Mania” è arricchita dalla coreografia delle fan, che sventolano al cielo cartelli con una frase del testo. Riki appare molto determinato nel portare a casa lo spettacolo, e non si lascia distrarre da ciò che accade sotto al palco. Il brano successivo è il tormentone estivo “Balla con Me”, accompagnato dalla coreografia delle ballerine e dal videoclip della canzone sui grandi ledwall sullo sfondo.

L’half playback che caratterizza tutto lo show lascia perplessi. L’abitudine di cantare dal vivo “sopra” a una traccia di voce registrata, soprattutto nei ritornelli, sembra non sorprendere più nessuno e sta diventando consuetudine nel mondo dei concerti pop. Uno dei momenti più riusciti della serata è la performance di “Sei Mia”, canzone che Riccardo Marcuzzo (questo il suo nome completo) ha presentato durante l’esperienza ad Amici di Maria de Filippi. Dopo una breve introduzione strumentale che sembra sviare le fan, Riki inizia a cantare seduto su una grossa poltrona bianca posizionata a centro palco. Quasi come uno dei “tronisti” dell’altra nota trasmissione della mentore Maria, il cantante termina l’esibizione tra i fuochi d’artificio a fontana comparsi in scena.

Il pubblico conosce a memoria tutte le canzoni, lasciandosi andare a picchi d’isteria sulle note di “Diverso” e “Perdo le Parole”. A dir la verità Riki sembra piacere molto anche alle mamme presenti, che non si vergognano di accennare il labiale dei brani più famosi. La serata termina col bis di “Perdo le Parole”, ma solo in seguito ai dovuti ringraziamenti, piuttosto lunghi.

Tra coriandoli e saluti finali dei due musicisti e del corpo di ballo, il primo live di Riki si conclude dopo un’ora e mezza di concerto. La prova del nove per l’artista sarà sopravvivere alla prossima ondata di cantanti usciti dai talent show che infestano i palinsesti televisivi nostrani. Le premesse per uscirne indenne sembrano esserci tutte, così come i numeri che, al momento, gli stanno dando ragione.

