Robbie Williams, le foto del concerto a Verona del 14 luglio 2017

Robbie Williams si è esibito per la prima tappa italiana del suo “The Heavy Entertainment Tour 2017” a Verona, allo Stadio Bentegodi, il 14 luglio 2017.

L’attesissimo ritorno della star del pop internazionale non ha deluso le aspettative, con uno show in grande stile tra coreografie, corpi di ballo scatenati, palco degno delle più grandi produzioni e la solita carica di un Williams ispirato e capace di trascinare un pubblico numeroso e variegato.

Venti brani in scaletta, che hanno raccolto il meglio dei primi vent’anni di carriera dell’ex Take That senza tralasciare i brani della sua ultima fatica in studio targata 2016 e alcune cover di grande impatto.

L’istrionico cantautore britannico sarà di scena per altri due concerti italiani, al Lucca Summer festival sabato 15 luglio 2017 e a Barolo al Collisioni Festival lunedì 17 luglio 2017.

Le fotografie del concerto di Robbie Williams a Verona sono a cura di Mairo Cinquetti

