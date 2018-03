Roberto Cacciapaglia, le foto del concerto di Torino del 20 marzo 2018

Roberto Cacciapaglia si è esibito martedì 20 marzo 2018 al Teatro Colosseo di Torino. Di seguito le foto del concerto.

Compositore milanese e uno dei più autorevoli musicisti della scena musicale italiana, in quasi cinquant’anni di carriera Cacciapaglia ha collaborato con colleghi del calibro di Franco Battiato e Giuni Russo, oltre ad aver scritto molte colonne sonore per il mondo della pubblicità.

Il musicista è attualmente in tour per la promozione della riedizione di “Quarto tempo”, ripubblicata per festeggiare il decimo anniversario della collaborazione incisa con la Royal Philarmonic Orchestra di Londra, prima di tre opere pubblicate tra il 2007 e il 2010.

Foto a cura di Franco Rodi

Roberto Cacciapaglia, le foto del concerto di Torino

Comments

comments