Rockin’1000, il report del concerto a Linate del 12 ottobre 2019

Un potpourri di colori, suoni, odori e persone, questo è stato il Rockin’1000 That’s Live // No Borders, On Board. Mille musicisti provenienti da ogni angolo del mondo, Hawaii comprese, di ogni età (il più giovane solo 4 anni). Tante etnie, tanti volti sono saliti a bordo di una serata incredibile, quella del 12 ottobre 2019, che ha lasciato una foltissima platea senza fiato.

Ho avuto l’occasione di parlare con molti dei musicisti, alcuni ormai al quarto concerto dei Rockin’1000, altri che sono già la storia di questa super band essendo stati nella prima formazione, nata per invitare i Foo Fighters ad esibirsi a Cesena. Molte storie diverse, ma tutte accomunate dalla gioia di esserci, di far parte di qualcosa di unico e di grande. Due ore di concerto nella suggestiva location dell’aeroporto di Linate con una scenografia degna di questo genere di eventi. Ospiti d’eccezione che scendono dalla scaletta di un aereo, sono Manuel Agnelli e i Subsonica. Gli artisti hanno suonato pezzi del loro repertorio e cover accompagnati dalla rock band più grande del mondo, come l’immancabile “Learn To Fly” dei Foo Fighters per aprire e un potente medley strumentale di Hendrix/Led Zeppelin a chiudere. Nel mezzo uno tsunami di note che ci ha spettinati esattamente come i reattori di un aereo.

I mille che alla fine corrono verso il parterre a salutare il pubblico, non come delle star ma per abbattere davvero ogni barriera, anche quella della palco, per dimostrare che la musica è di tutti e per tutti. Come ha ripetuto più volte Fabio Zaffagnini, fondatore e motore della band, salito sul palco per ricordare che le frontiere non devono esistere, di buttare giù i muri e di aprire le nostre porte perché quello che riesce a fare la musica potremmo farlo ogni giorno nel nostro piccolo.

Ma l’aeroporto di Linate non ha ospitato solo i Rockin’1000 durante questo lungo weekend. Un’infinita e variegata parata di Food Truck e un emozionante Air Show con la presenza delle Frecce Tricolori sono solo una parte di questo imponente evento dove si potevano trovare stand di aviatori, provare l’ebrezza di un volo in mongolfiera e ridere con i comici di Zelig. Un evento musicale inserito in una manifestazione di due giorni che ha abbracciato i gusti di molta gente, lasciando un segno indelebile nei cuori di tutti i presenti.

Cover story: Viviana Vitale, Rockin’1000 Frankfurt

