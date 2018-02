Rod Stewart, le foto del concerto di Milano del 31 gennaio 2018

Rod Stewart si è esibito mercoledì 31 gennaio 2018 al Forum di Assago (MI). Di seguito le foto del concerto.

A otto anni dal suo ultimo concerto in Italia, Rod Stewart torna per un’unica data nel nostro Paese del suo nuovo tour mondiale. La nuova tournée lo vedrà impegnato per buona parte fino agli inizi di settembre 2018, con ancora una tappa in Europa (Zagabria, 2 febbraio), alcuni show in Sudamerica e un lungo impegno in Nordamerica, tra i quali spicca un tour canadese di dieci date e una residency a Las Vegas, l’ultima inserita all’interno di un più ampio tour negli Stati Uniti.

Una delle voci simbolo del rock internazionale, nota per i suoi trascorsi nel Jeff Beck Group e nei Faces, ha proposto uno show nel quale il suo repertorio solista si è unito a qualche incursione nel repertorio delle due band sopra citate e ad una lunga lista di cover che spaziano dai Crazy Horse ai Creedence Clearwater Revival, passando per Tom Waits e Van Morrison.

Rod Stewart, le foto del concerto di Milano

