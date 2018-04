Roger Waters, le foto e la scaletta del concerto di Milano del 17 aprile 2018

Roger Waters si esibito il 17 aprile 2018 presso il Mediolanum Forum di Assago (MI), per quella che è stata la prima tappa italiana dell’Us + Them Tour. Di seguito foto e scaletta del concerto.

Come noto, l’ex bassista dei Pink Floyd si esibirà alle porte di Milano anche questa sera, per poi proseguire la tranche primaverile della sua tournée il 21, 22, 24, 25 aprile a Bologna, prima di tornare nuovamente nel Bel paese per due show estivi a Lucca e Roma.

Foto di Mairo Cinquetti

Roger Waters, la scaletta del concerto di Milano

Breathe (Pink Floyd)

One of These Days (Pink Floyd)

Time (Pink Floyd)

Breathe (Reprise) (Pink Floyd)

The Great Gig in the Sky (Pink Floyd)

Welcome to the Machine (Pink Floyd)

Déjà Vu

The Last Refugee

Picture That

Wish You Were Here (Pink Floyd)

The Happiest Days of Our Lives (Pink Floyd)

Another Brick in the Wall Part 2 (Pink Floyd)

Another Brick in the Wall Part 3 (Pink Floyd)

Set 2:

Dogs (Pink Floyd)

Pigs (Three Different Ones) (Pink Floyd)

Money (Pink Floyd)

Us and Them (Pink Floyd)

Smell the Roses

Brain Damage (Pink Floyd)

Eclipse (Pink Floyd)

Encore:

Mother (Pink Floyd)

Comfortably Numb (Pink Floyd)

