Royal Republic, le foto e la scaletta del concerto di Milano del 21 febbraio 2020

I Royal Republic hanno portato la loro unica data italiana del “Club Majestic Tour” al Santeria Toscana 31 di Milano lo scorso 21 febbraio.

La band originaria di Malmö, composta da Adam Grahn alla voce e alla chitarra, Hannes Irengard alla chitarra, Pér Andreasson alla batteria e Jonas Almén al basso, ha all’attivo quattro album in studio, l’ultimo dei quali, “Club Majestic” appunto, è stato pubblicato il 31 maggio 2019 ed è entrato in classifica in buona parte d’Europa, oltre ad essere stato ovviamente al centro dello show milanese.

Foto a cura di Alessandro Bremec

Scaletta concerto Royal Republic

Fireman & Dancer

Can’t Fight the Disco

Make Love Not War

Under Cover

Getting Along

Underwear

Full Steam Spacemachine

Like a Lover

Stop Movin’

Boomerang

People Say That I’m Over The Top

Walk!

Kung Fu Lovin’

Tommy-Gun

Anna-Leigh

Encore:

American Dream

When I See You Dance with Another

Flower Power

Madness

Baby

