Rumatera, le foto e la scaletta del concerto di Treviso dell’1 aprile 2017

Pubblico delle grandi occasioni al New Age Club di Roncade per il concerto dei Rumatera. La band veneta, nata dalle ceneri dei gruppi Budregassi e Catarrhal Noise, ha scelto il noto locale situato nella periferia di Treviso per presentare il nuovo album “#RICCHISSIMI” e per dare il via ad un minitour di presentazione che toccherà tra aprile e maggio anche le città di Roma, Desio e Londra, dove la band suonerà al 93 Feet East situato nell’area di Brick Lane.

Dopo il tour della scorsa estate, che ha visto la band esibirsi con Jen Razavi dei The Bombpops alla chitarra, i Rumatera hanno scelto di presentarsi sul palco come trio, non trovando quindi al momento un sostituto ufficiale per quel Rocky Gio che ha lasciato la band nel 2015.

La scaletta, che ha visto a metà show una lunga parentesi acustica, prende ispirazione da tutto il materiale inciso nei dieci anni di carriera, con spazio anche a diversi estratti all’ultima uscita che, pur essendo stata pubblicata nella mattinata dell’1 aprile, sono stati accolti dai fan in maniera calorosa. Pubblico che ha cantato dalla prima all’ultima nota le hit e i brani più recenti, come ad esempio quella “Ghe Sboro” diventata un fenomeno nei social media sin dal primo giorno di pubblicazione.

Rumatera, la scaletta del concerto di Treviso

Areo

Tagadà

Xente Molesta

Ghe Sboro

Figo Bueo

Azzecatori

Grassieon

Cioci

Sculacia

Cansone In Italiano

Scaltenigo

Vergognosa

Medley Acustico (Damigiana, Adsl, Semo Xa Sciopai, Tosi De Campagna, A Grao, Nel Nome Del Porno, Seghe, Me So Inamorà, Qualche Volta El Cueo, Doman No Se Lavora)

Alza Al Volume

Semo I Rumatera

Morti De Figa

Kilometro 01

No Bevo Più

La Grande V

Venenglish

Assa Perdare I Pin Floi

Sol Boreotto Del Mascio

Rumatera, le foto del concerto di Treviso

Comments

comments