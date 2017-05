Salmo, le foto del concerto a Bologna del 5 maggio 2017

L’ultimo album di Salmo “ Hellvisback ” è stato il disco di rap italiano più venduto del 2016. “Un progetto dal forte carattere autobiografico come testimonia il singolo di lancio “1984”: qui epoche, personaggi, stili e discipline si mescolano all’insegna della libertà creativa, che da sempre contraddistingue le produzioni del rapper di Olbia” (Leggi qui la nostra recensione).

Dopo aver concluso il suo primo tour europeo, Salmo ieri sera è ripartito più carico che mai dall’ Estragon di Bologna . I concerti del rapper di Olbia continueranno per altre 6 date, l’ultima data è prevista per il 18 maggio all’Atlantico Live di Roma. Di seguito, le foto della serata del 5 maggio 2017 .

