Salmo, le foto del concerto a Padova del 14 maggio 2017

Penultima data per l’Hellvisback Tour primaverile di Salmo, che sbarca al Gran Teatro Geox di Padova domenica 14 maggio 2017. Unico concerto non andato sold out in prevendita, raggiunge il tutto esaurito in serata, confermando quel momento di gloria del rapper di origini sarde che dura ormai da qualche anno.

Accompagnato da DJ Slait e dal batterista Jacopo Volpe sul palco, Salmo propone una setlist rodata nella quale trovano spazio molti brani tratti dall’ultimo “Hellvisback”, compresa quella “Don Medellin” inclusa nella versione “Platinum” del disco, e le hit provenienti dai suoi precedenti album pubblicati nel periodo nel quale era membro dell’etichetta “Tanta Roba”.

Il tour, che ha avuto tra marzo ed aprile una leg europea, terminerà giovedì 18 maggio con una data all’Atlantico Live di Roma andata già esaurita in prevendita. Dopo una breve pausa di pochi giorni, partirà dal 9 giugno a Bari il tour estivo le cui date, una decina, saranno distribuite tra la fine di giugno e l’inizio di settembre.

Le foto del concerto

