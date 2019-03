Salmo si è esibito sabato 9 marzo 2019 al PalaAlpitour di Torino. Di seguito le foto del concerto.

Parte dal capoluogo piemontese il tour di otto date nei palasport del rapper di origini sarde, sold out già in prevendita, a conferma del successo del suo ultimo disco “Playlist”. La tournée proseguirà poi durante l’estate con la presenza ad alcuni festival nazionali come il Core Festival di Treviso, il Collisioni di Barolo (CN), il Rock In Roma e il Goa Boa di Genova.

Foto a cura di Franco Rodi

