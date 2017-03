Sampha, le foto del concerto a Milano del 21 marzo 2017

Sampha, musicista e compositore, vanta un complesso e vasto repertorio musicale. Le passate collaborazioni lo vedono affiancato ad artisti quali SBTRKT, FKA twigs e Jessie Ware fino ad arrivare più recentemente a colossi della musica mondiale come Drake, Solange, Kanye West. Le sue influenze sono di ampio raggio, da The Strokes a Brian Eno, da Pavarotti fino alle tinte armoniche della West African Wassoulu music.

Il tour di Sampha ha fatto tappa al Fabrique di Milano . Di seguito, le foto della serata di martedì 21 marzo 2017 . Si tratta dell’unica data italiana del tour mondiale dell’artista londinese, che nel mese di febbraio ha rilasciato il suo album di debutto intitolato “Process” . Il suo progetto discografico è stato anticipato dal singolo “Blood On Me”.

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.