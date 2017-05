Samuel, le foto del concerto a Milano del 18 maggio 2017

Il tour, che con questo concerto di Milano terminerà la sua breve leg primaverile, proseguirà con altre poche date nel corso dell’estate, con ultima tappa in programma l’1 settembre all’Home Festival di Treviso.

Il debutto solista di Samuel è arrivato nei negozi a pochi giorni dal suo ritorno a Sanremo. Questa non è stata la sua prima presenza al festival più famoso della musica italiana, ma un ritorno dopo quasi vent’anni: nel 2000, infatti, salì sul palco dell’Ariston con i Subsonica per suonare “Tutti i miei sbagli”, ad oggi uno dei brani più celebrati del combo piemontese.

Dopo il doppio sold out di Torino di alcuni giorni fa, sbarca all’Alcatraz di Milano il 18 maggio 2017 il nuovo tour di Samuel , noto per essere il frontman dei Subsonica. Il disco, intitolato “Il Codice Della Bellezza”, è uscito lo scorso 24 febbraio ed è stato lanciato dai singoli “Rabbia” e “Vedrai”.

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.