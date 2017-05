Samuel, le foto del concerto di Torino dell’11 maggio 2017

Parte con un doppio sold out a Torino, all’Hiroshima Mon Amour, il tour solista di Samuel, cantante noto per essere il frontman dei Subsonica. Arriva nel 2017 il debutto solista dell’artista originario di Torino e lo stesso anno lo vede ritornare sul palco di Sanremo a 17 anni da quando, sul palco della rassegna ligure, propose il successo “Tutti I Miei Sbagli” con la sua band principale.

Samuel è attualmente in tour per promuovere “Il codice della bellezza”, album uscito per Sony Music lo scorso 24 febbraio e lanciato dai singoli “Rabbia”, “Vedrai” e “La Risposta”. La scelta di intraprendere la strada solista, annunciata lo scorso settembre e culminata con la già citata presenza a Sanremo, arriva dopo vent’anni nei quali Samuel non è stato vincolato ai soli Subsonica: oltre al suo side project più noto, i Motel Connection, ha collaborato negli anni con Antonella Ruggiero, Manuel Agnelli degli Afterhours e, come autore, ha firmato alcuni pezzi di Chiara Galiazzo.

Il tour proseguirà con un concerto a Milano il 18 maggio e con altre poche date diluite nel corso dell’estate, con chiusura del tour l’1 settembre all’Home Festival di Treviso.

Foto di Andrea Marchetti.

