Samuele Bersani, le foto del concerto a Bologna del 15 marzo 2017

Si conclude mercoledì 15 marzo, al Teatro Il Celebrazioni di Bologna il tour 2017 di Samuele Bersani: ecco le foto del concerto. Il tour, partito da Roma lo scorso mese, aveva subito una dilazione di qualche mese per problemi vocali di Bersani, fortunatamente risolti e che non hanno impedito all’artista di esibirsi al meglio, recuperando le date rimandate.

Il più recente album di Samuele Bersani è stato pubblicato la scorsa estate: “La fortuna che abbiamo” è il suo primissimo disco live, una celebrazione dei primi venticinque anni di carriera, insieme a ospiti illustri come Luca Carboni, Caparezza, Marco Mengoni e Carmen Consoli, per citarne alcuni.

Fotografie a cura di Robin T Photography (Roberta Tagliaferri).

Comments

comments