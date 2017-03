Samuele Bersani, le foto del concerto a Torino del 1 marzo 2017

Il tour “La fortuna che abbiamo” di Samuele Bersani ha fatto tappa al Teatro Colosseo di Torino. Di seguito, le foto della serata del 1 marzo 2017. Dopo aver rimandato le date per un problema alla corde vocali, il cantautore è ripartito alla grande e la sua tournée proseguirà per tutto il mese di marzo con altre sei date, da Bari a Bologna: il calendario completo degli appuntamenti è disponibile qui.

L’ultimo disco di Samuele Bersani è uscito la scorsa estate: “La fortuna che abbiamo” è il suo primo album dal vivo, per celebrare i primi venticinque anni di carriera insieme a ospiti illustri come Luca Carboni, Caparezza, Marco Mengoni e Carmen Consoli, per citarne alcuni.

Fotografie a cura di Andrea Marchetti.

