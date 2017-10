Satyricon, le foto del concerto di Bologna del 7 ottobre 2017

I Satyricon si sono esibiti domenica 7 ottobre 2017 al Circolo Arci Zona Roveri di Bologna. Di seguito le foto del concerto.

La band norvegese è uno dei nomi simbolo del black metal internazionale e gode di un importante successo in patria: dal 2002, anno di uscita di “Volcano”, ogni lavoro del gruppo si è piazzato nella top 10 norvegese, una fama che li ha portati anche a guadagnare un disco d’oro in occasione dell’uscita di “The Age Of Nero”. Oggi la band è in tour per promuovere l’ultima fatica “Deep Calleth Upon Deep”, nei negozi dallo scorso 22 settembre per Napalm Records.

I Satyricon sono di fatto un progetto di Satyr e Frost, unici due componenti storici del gruppo che, dalla seconda metà degli anni Novanta, si sono fatti accompagnare da una lunga lista di turnisti in sede live.

In una recente intervista ad un magazine australiano, Satyr ha inoltre annunciato i piani futuri del gruppo nordeuropeo: un disco di cover nel quale vengono proposte le canzoni che hanno influenzato il loro percorso musicale. Una setlist che, è stato anticipato, non presenterà solo brani heavy metal ma anche di altri generi come ad esempio punk rock, elettronica, folk e hard rock.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

