Sea Girls, le foto del concerto di Milano del 2 febbraio 2020

I Sea Girls si sono esibiti per la prima volta in Italia il 2 febbraio scorso al Circolo Magnolia, alle porte di Milano. Una delle band più interessanti del panorama indie rock internazionale ha avuto finalmente l’occasione di far sentire la propria voce dal vivo anche nel nostro Paese e al di fuori della Gran Bretagna, terra di origine dei Nostri.

Formatisi nel 2015, i Sea Girls (ovvero Henry Camamile alla voce e chitarra, Rory Young alla chitarra, Andrew Dawson al basso e Oli Khan alla batteria), il cui più recente singolo si intitola “Violet” ed è stato pubblicato il 21 agosto 2019, la scorsa estate hanno avuto l’occasione di suonare durante una serie di festival europei tra cui lo spagnolo Festival Internacional de Benicassìm, Rock Werchter in Belgio, Haldern Pop Festival in Germania e Lowlands Festival in Olanda.

Foto a cura di Mairo Cinquetti

