Sean Paul e Alvaro Soler, le foto del concerto a Gallipoli (LE) del 15 agosto 2017

Sean Paul e Alvaro Soler si sono esibiti a Gallipoli (LE) il 15 agosto 2017 all’interno del Postepay Sound di Parco Gondar. Di seguito le foto del concerto.

Il rapper giamaicano e il cantante catalano sono stati protagonisti di uno show da coheadliner nella serata di Ferragosto del Postepay Sound di Gallipoli (LE), che si sta tenendo durante l’estate presso il Parco Gondar. Sean Paul torna in Italia dopo il concerto che lo ha visto protagonista a Padova all’inizio dell’estate, mentre per Alvaro Soler la tappa in Puglia è uno dei numerosi concerti in programma quest’estate in tutto lo Stivale.

Dopo il successo ad inizio Millennio, Sean Paul sta vivendo una seconda giovinezza professionale dal 2016, quando riottenne le luci della ribalta con le collaborazioni fatte con Sia, Clean Bandit e Little Mix, tre brani che hanno scalato le classifiche di tutto il mondo. Protagonista di un fortunato tour mondiale, da un anno l’artista di Kingston è entrato nella scuderia di Island Records, con la quale ha pubblicato in collaborazione con Dua Lipa “No Lie”, quello che è il singolo di punta del suo nuovo album.

Non accenna a calare invece il successo di Alvaro Soler, protagonista di due anni al top delle classifiche internazionali. Il suo album di debutto “Eterno Agosto”, uscito nel 2015, è stato ristampato lo scorso anno con il nuovo singolo “Sofia”.

Foto a cura di Luigi Rizzo

