Sean Paul, le foto del concerto a Milano del 17 aprile 2017

Il rapper giamaicano Sean Paul il 17 aprile 2017 si è esibito in concerto a Milano, al Fabrique: ecco le foto della data italiana, che non sarà l’ultima dell’anno. I fan di Paul avranno infatti modo di riascoltarlo a giugno, il 27, al Gran Teatro Geox di Padova.

La carriera di Sean Paul è arrivata livelli internazionali negli anni duemila, vincendo un Grammy Award e grazie a tracce come “Gimmie the Light” e “Get Busy”; di recente Paul è tornato ai vertici della classifiche grazie alle collaborazioni con i Clean Bandit e con Sia, rispettivamente per i brani “Rockabye” e “Cheap Thrills”. Tra le tante star con cui ha lavorato negli anni, troviamo Busta Rhymes, Beyoncé, Rihanna, Keyshia Cole, Kelly Rowland, Juicy J, 2Chainz e Nicki Minaj.

Fotografie a cura di Mairo Cinquetti.

