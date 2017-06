Sean Paul, le foto del concerto a Padova del 27 giugno 2017

Sean Paul sbarca al Gran Teatro Geox di Padova martedì 27 giugno 2017. Il concerto del rapper giamaicano, considerato da molti come un punto di riferimento della dancefloor internazionale, sceglie la città veneta per il suo tour europeo estivo all’interno dei festival del Vecchio Continente. Il concerto di Sean Paul ha anche inaugurato il Postepay Sound, la rassegna organizzata da Zed Live che quest’anno è stata trasferita a Padova al posto della storica location di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta.

Sulla cresta dell’onda da più di quindici anni, Sean Paul ha vinto durante la sua carriera un Grammy Awards e ha venduto diversi milioni di copie, anche grazie a dischi come il debutto “Stage One” e “Dutty Rock”. Senza un lavoro discografico in studio dal 2014 (anno di uscita di “Full Frequency”), il 2016 può essere considerato l’anno del suo grande ritorno con un deal discografico con la Island Records e le collaborazioni di grande successo con Sia, Little Mix e Clean Bandit.

Fotografie a cura di Nicola Lucchetta.

