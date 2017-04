Sebastian Olzanski, il report del concerto a Milano del 9 aprile 2017

Sebastian Olzanski il 9 aprile 2017 si è esibito in concerto a Milano. La potenza di fuoco di Youtube, si sa, è praticamente infinita. Soprattutto in ambito musicale la piattaforma video più visitata del pianeta regala soddisfazioni in quanto a superstar sfornate negli ultimi anni. Justin Bieber, Troye Sivan o Benji & Fede per l’Italia sono solo alcuni dei cantanti diventati delle assolute star dopo essere stati prima digeriti dal Tubo.

Dopo questi primi esperimenti di successo, in tantissimi hanno provato e replicare le gesta dei predecessori, con fortune alterne. Uno di questi è proprio Sebastian Olzanski, giovanissimo youtuber argentino trapiantato in Canada che domenica 9 aprile si è esibito per la prima volta in Italia al Legend Club di Milano. Sebastian si è costruito la sua popolarità sui social network, grazie a numeri piuttosto elevati maturati in pochissimo tempo. Il suo canale Youtube, su cui pubblica principalmente cover di canzoni famose, raccoglie oltre 2 milioni di views, mentre tra Instagram e Twitter sono più di mezzo milione i seguaci del diciassettenne anglo ispanico.

Sono proprio le cover a costituire gran parte del repertorio musicale che Sebastian porta in giro per l’Europa. “This Town” di Niall Horan è una delle prime canzoni del concerto, con cui le giovanissime fan presenti iniziano ad alzare i decibel in sala. Segue “Love Yourself” di Justin Bieber, tra i video più visti sul canale di Olzanski. La voce del diciassettenne originario di Buenos Aires è pulita e precisa, ma il suo modo di cantare si avvicina troppo ad altri artisti famosi della sua generazione. È Shawn Mendes il paragone più naturale, con cui Olzanski condivide stile vocale, pubblico di riferimento e storia, visto che in entrambi scorre sangue ispanico. Come a voler celebrare il suo bilinguismo, il primo inedito che Sebastian presenta davanti al pubblico milanese è “Seguiré Aquí”, ballad dai suoni elettronici che ben mette in mostra l’estensione e il falsetto del giovane cantante.

Le ragazze in sala sono entusiaste, e lo stesso Sebastian confessa il colpo di fulmine avuto con la città di Milano e le sue attrazioni gastronomiche. Il giovane cantante è sempre sorridente e parla molto con le sue fan, vuoi per la naturale predisposizione all’intrattenimento dello youtuber medio, vuoi per le presenze ridottissime che permettono una certa vicinanza fisica e verbale tra artista e pubblico.

L’ennesima declinazione di matrice “millennial” è il momento #ask che Sebastian inaugura a nemmeno mezz’ora di show. Le ragazze presenti sono invitate a rivolgere domande al loro idolo e le prime coraggiose non esitano a farsi avanti. Decisamente ammirabile la fantasia con cui Sebastian trae argomentazioni da domande come “Perché non mi segui su Twitter?”, “Come ti senti quando sei su un palcoscenico?”, “Vuoi diventare il mio migliore amico?”, “Come va la palestra?”.

La musica riprende dopo circa 15 minuti con le cover di “Shape of You” di Ed Sheraan e “Can’t Help Falling in Love” di Elvis Presley. Molto interessante soprattutto l’ultima scelta… fa sempre un certo effetto vedere ragazze molto giovani cantare a memoria un brano del dio supremo del rock’n’roll di cui forse sanno poco o niente.

Lo spettacolo avrebbe giovato molto della presenza di una band dal vivo, visto che l’unico musicista presente sul palco imbraccia una chitarra acustica e ha anche il compito di manovrare un pc dal quale lanciare suoni in sequenza per qualche canzone in scaletta. Tutto ciò crea confusione, come accade su “Nobody but Us”, pezzo di punta del repertorio di Sebastian che dà il nome al tour in corso. Nel bel mezzo della performance, sull’attacco del primo ritornello, un problema tecnico col pc fa saltare la base. Sebastian, grazie alla sua simpatia, decide di continuare la canzone a cappella, dopo qualche maldestro tentativo di mettere nuovamente in moto il portatile.

Con la promessa di tornare in Italia dopo la pubblicazione del suo primo EP in estate, Sebastian Olzanski si incammina verso i camerini dopo 40 minuti di spettacolo. Termina così il “concerto meno concerto a cui sia mai stato” con le fan ancora in visibilio e la mia perplessità in crescita. Speriamo almeno che la prossima volta Sebastian faccia tutti i compiti a casa.

