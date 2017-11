Selton, le foto del concerto di Treviso del 25 novembre 2017

I Selton si sono esibiti sabato 25 novembre 2017 al New Age Club di Roncade (TV); di seguito le foto del concerto.

Colorati, allegri e con un groove che poche band del panorama nazionale possono vantare: si può descrivere in questo modo la musica dei Selton, combo brasiliano trapiantato a Milano da alcuni anni. Il quartetto è attualmente in tour per promuovere “Manifesto Tropicale”, l’ultimo studio album uscito a settembre e trainato dai singoli “Cuoricinici” e “Luna in riviera”, brani che hanno ottenuto anche una rilevante trasmissione nei maggiori network radiofonici nazionali.

Un concerto di folk rock, dove le influenze sudamericane dei quattro emergono in varie sfumature, dalle ritmiche agli intrecci vocali. Non solo brani inediti in setlist ma anche cover, come ad esempio la hit dei Phoenix “If I Ever Feel Better” rivisitata in chiave Selton.

Selton, le foto del concerto di Treviso

